"Солнце" с тремя начинками: новая перепичка покоряет столичных гурманов

В Киеве презентовали новую гастрономическую новинку - Kyiv Pie. Киевский пирог сделан в форме солнца и имеет 3 вида начинки.

Об этом сообщило Управление туризма и промоций КГГА.

Фото: "Вечерний Киев"

"Над ней (новым блюдом. - Gazeta.ua) работали лучшие повара Украины. Мы надеемся, что такой пирог объединит украинские традиции и современные тренды и поможет столицы в развитии гастротуризму", - сказала начальница Управления туризма и промоций Марина Радова.

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Пирог представлен с тремя начинками: корнеплодами, рыбой и потрохами. Стоимость одного пирога с корнеплодами или потрохами - до €1. С рыбой обойдется немного дороже, пишет "Сегодня".

"Исследуя вопрос, какая же блюдо должно быть типично киевским, ответ каждый раз возвращался к хлебопекарным изделиям. К тому же форма солнца во многих источниках связана именно с Киевом. А еще важно, чтобы это блюдо было ресторанным, стритфудом, хорошо переносило доставку и учитывало вкусы и предпочтения веганов и вегетарианцев", - рассказал вице-президент Ассоциации шеф-поваров Украины Алексей Повторейко.

Kyiv Pie - это совместный проект Управления туризма и продвижения КГГА, Всеукраинской ассоциации гастрономического туризма и Ассоциации шеф-поваров Украины. Пирог стал частью проекта гастротуров по столице. Его старт запланирован до конца 2021-го.