Собачникам на радость: в центре Киева появилось особое место

Песопарк для выгула собак открыли на Подоле. Фото: pixabay.com

В Киеве на углу ул. Спасская и Волошская местные обустроили площадку для выгула собак.

Об этом говорится на странице сообщества "Песопарк" в Facebook.

"Это - Песопарк, место для выгула и тренировки собак на Подоле. Здесь недавно установили новые ворота и починили забор, поэтому можно не волноваться, что собака выбежит за территорию", - говорится в сообщении.

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Территорию для выгула четвероногих обустроили на месте бывшего пустыря, которые ранее арендовало посольство России, пишет "Хмарочос".

В марте 2020-го Киевсовет разорвал договор аренды с дипломатическим представительством РФ. Земельный участок площадью 1,2 га предоставили статус сквера.

Местные начали убирать территорию и высаживать елки. Установили новые ворота и починили забор. Поскольку на пустыре и раньше выгуливали собак, здесь решили обустроить огражденную спецплощадку для животных.

Ранее в столичном парке Сырецкий гай на Нивках также обустроили площадку для выгула животных, которая будет доступна для всех четвероногих.