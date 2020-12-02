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среда, 02 декабря 2020 16:21

В столице появилась площадка для четвероногих
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В столичном парке Сырецкий гай на Нивках обустроили площадку для выгула животных, которая будет доступна для всех владельцев четвероногих.

Об этом сообщила в Facebook организация "Місто мрій".

Фото: "Місто Мрій"

Площадка под названием "Островок свободных" - это один из проектов-победителей общественного бюджета. Он обошелся городу почти в 100 тыс. грн.

"Специализированная площадка для выгула собак позволит повысить уровень культуры населения, наладит комфортное сосуществование людей и животных, улучшит санитарное состояние территории района", - отметила автор проекта Юлия Яцевич, пишет "Вечерний Киев".

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На огороженной забором площадке есть различные тренажеры для дрессировки собак. Также скамейка, доска объявлений и контейнер для уборки за животными.

В Киеве на ул. Политехнической реализовали проект-победитель общественного бюджета - установили 5 скамеек с солнечными батареями, на которых можно зарядить гаджеты.

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