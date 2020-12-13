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воскресенье, 13 декабря 2020 14:39

Со столичной елки сняли скандальную шляпу

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  Дерево на Софийской площади сейчас стоит без верхушки. Фото: Telegram
Дерево на Софийской площади сейчас стоит без верхушки. Фото: Telegram

В Киеве с главной елки страны сняли шляпу, через который в течение последних дней было множество споров.

Вместо золотого шляпу на елке появится восьмигранная звезда. Об этом в своем Telegram-канале написал сайт Сегодня.

В этом году тематика украшений - лесное царство, поэтому на елке много игрушек в виде желудей, грибов, зайцев, сов и белок. Всего развесили около 1,5 тысячи украшений.

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Елка также украшена гирляндами французского производства, они светятся двумя цветами - холодным белым и зеленым.

Процесс снятия шляпы и подготовка к завершению украшения главной красавицы попал в объективы камер.

  Фото: Telegram
Фото: Telegram

В этом году вместо обычной рождественской зоны на Софийской площади организовали пешеходный маршрут с большим количеством локаций и артобъекты. Над их сооружением ежедневно работают около 2 тыс. человек.

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