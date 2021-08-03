Снятый в Киеве клип признали одним из лучших в мире

Клип, который сняли в Киеве, стал одним из лучших в мире. Фото: скриншот с видео

Отснятый в Киеве клип на песню Nobody Speak американских исполнителей DJ Shadow и Run the Jewels стал одним из лучших в мире.

Видео заняло 20 место в рейтинге 100 лучших клипов мира по версии издания Rolling Stone.

Клип выпустили в 2016 году. В нем фигурирует Украинский дом в центре столицы на ул. Крещатик, 2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев попал в 100 лучших городов мира

Британская группа Royal Blood представил клип на песню Limbo, который сняли в Киеве. Премьера состоялась 1 апреля этого года. Съемками занималась продакшн-компания Bullion Productions.