 
Ексклюзивы
1/5
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 423
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 648
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2079
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 675
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1692
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6156
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 396
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 729
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 693
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 549
Фото
Все фото
4
10
6
7
3
Снимали фильм: под Киевом водитель Lamborghini врезался в дерево
Снимали фильм: под Киевом водитель Lamborghini врезался в дерево
Киев очищают от незаконных &quot;вагончиков&quot;: фото до и после
Киев очищают от незаконных "вагончиков": фото до и после
Полицейские мчались на вызов о ДТП и сами попали в аварию
Полицейские мчались на вызов о ДТП и сами попали в аварию
Посольство США в Киеве оточили силовики и спецтехника
Посольство США в Киеве оточили силовики и спецтехника
Вторые сутки ищут школьника с символической татуировкой
Вторые сутки ищут школьника с символической татуировкой
Видео
Все видео
Российского режиссера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Российского режиссера не пропустили в Украину и запретили въезд на 3 года
Боимся, что медикам не хватит кислорода: врач рассказал о Covid-ситуацию в Киеве
Боимся, что медикам не хватит кислорода: врач рассказал о Covid-ситуацию в Киеве
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
С отчаяния набрала 102: трогательная история спасения молодой матери, которая оказалась на улице
С отчаяния набрала 102: трогательная история спасения молодой матери, которая оказалась на улице
В столице автомобиль сам выехал со стоянки и стал причиной ДТП
В столице автомобиль сам выехал со стоянки и стал причиной ДТП
Интервью
1/5
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 144
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1602
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 945
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2322
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 513
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 ноября 2020
Просмотров: 702
Репетиція похорону
– Купи мені файні блузку й хустку, щоб у гробу лежала красива. Туфлі взуєте коричневі, аби до спідниці пасували. І горілки на могилу не ...
вторник, 24 ноября 2020 13:34

Снимали фильм: под Киевом водитель Lamborghini врезался в дерево
4

  Комментировать

Возле поселка Лютеж Киевской области во время съемок фильма разбился спортивный автомобиль Lamborghini.

ДТП произошло на дороге, ведущей через лес к дачному массиву, сообщило УНИАН.

Фото: УНИАН

Съемка велась внутри машины. Автомобиль разогнался по скользкой дороге до 200 км/час. Водитель не справился с управлением, его занесло, и он врезался в дерево.

По словам съемочной группы, водитель был пристегнут ремнем безопасности и остался жив. Но ударом разбило переднюю часть автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейские мчались на вызов о ДТП и сами попали в аварию

На месте работают сотрудники полиции и находится автомобиль "скорой".

Отмечается, что на этой локации - в лесу возле Киевского моря, постоянно происходят съемки кинофильмов. Иногда полиция перекрывает часть дороги, когда съемки ведутся непосредственно на проезжей части.

В Киеве на ул. Ильенко во дворе 22-этажного жилого дома произошел масштабный пожар. Огонь уничтожил 3 элитных автомобиля. Среди них - Jaguar.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Снимали фильм: под Киевом водитель Lamborghini врезался в дерево». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
ноября

Почти 150 тыс. украинцев собрались на майдане Независимости

В Донецкой области освободили село

Турки сбили российский военный самолет

Откуда происходит человек: опубликовали труд Дарвина

Стартовал выпуск Honda "для свиданий"

Вышел сериал о Муссолини

Бывший министр погиб в тюрьме

"Казаки покорно принимают заслуженное ярмо на свои шеи" - поляки приняли ухвалу

Самое читаемое
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 46108
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки Просмотров: 20169
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
4
 Просмотров: 12771
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
 Просмотров: 12159
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой
Богдан вежливо обратился к Путину с просьбой 1 Просмотров: 7992
Новости Киева
Центральную станцию метро Киева закрыли
Центральную станцию метро Киева закрыли Просмотров: 45
Киев очищают от незаконных "вагончиков": фото до и после
Киев очищают от незаконных "вагончиков": фото до и после
10
 Просмотров: 981
Полицейские мчались на вызов о ДТП и сами попали в аварию
Полицейские мчались на вызов о ДТП и сами попали в аварию
6
 Просмотров: 333
Посольство США в Киеве оточили силовики и спецтехника
Посольство США в Киеве оточили силовики и спецтехника
7
 Просмотров: 1557
Таких цифр еще не было: коронавирус установил тревожный рекорд в Киеве
Таких цифр еще не было: коронавирус установил тревожный рекорд в Киеве 1 Просмотров: 855
Больше всего комментируют
5
"Слуга народа" находится на грани раскола
5
Джей Ло похвасталась роскошными формами в топе с глубоким декольте
4
"Журю в новом телешоу" - Maruv похвасталась достижениями в России
3
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
2
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
Голосов: 6353
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть