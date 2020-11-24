Снимали фильм: под Киевом водитель Lamborghini врезался в дерево

Возле поселка Лютеж Киевской области во время съемок фильма разбился спортивный автомобиль Lamborghini.

ДТП произошло на дороге, ведущей через лес к дачному массиву, сообщило УНИАН.

Фото: УНИАН

Съемка велась внутри машины. Автомобиль разогнался по скользкой дороге до 200 км/час. Водитель не справился с управлением, его занесло, и он врезался в дерево.

По словам съемочной группы, водитель был пристегнут ремнем безопасности и остался жив. Но ударом разбило переднюю часть автомобиля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полицейские мчались на вызов о ДТП и сами попали в аварию

На месте работают сотрудники полиции и находится автомобиль "скорой".

Отмечается, что на этой локации - в лесу возле Киевского моря, постоянно происходят съемки кинофильмов. Иногда полиция перекрывает часть дороги, когда съемки ведутся непосредственно на проезжей части.

В Киеве на ул. Ильенко во дворе 22-этажного жилого дома произошел масштабный пожар. Огонь уничтожил 3 элитных автомобиля. Среди них - Jaguar.