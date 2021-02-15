"Снимал носки и одевал снова" - водитель "под кайфом" врезался в авто правоохранителей

В Дарницком районе Киева на парковке мужчина в состоянии наркотического опьянения совершил ДТП - въехал в автомобиль Муниципальной охраны.

Об этом в Facebook сообщила Муниципальная охрана столицы.

Фото: Муниципальная Варта Киева

"Неизвестный пытался развернуться и повредил автомобиль группы быстрого реагирования", - говорится в сообщении.

До приезда полиции стало заметно, что мужчина странно себя ведет.

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"Заводил электронные часы, снимал обувь и носки и надевал их снова", - добавили в сообщении.

Полицейские провели обыск и нашли 70 таблеток метадона, мачете и другие вещи. Водителя направили на медицинскую экспертизу и составили соответствующие материалы.

На просп. Отрадном в Киеве патрульные остановили автомобиль, в котором нашли предметы похожи на оружие и наркотики. Водитель не имел прав.