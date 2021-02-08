Снежный коллапс: фурам ограничили въезд в Киев и по 6 областях

С 15:00 ограничили въезд крупногабаритного транспорта в 6 областей и Киев. Соответствующее решение приняли с целью недопущения накопления такого транспорта на автодорогах

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

Автор: "Укринформ" Железнодорожный транспорт и аэропорты функционируют в обычном режиме.

Ограничение на крупногабаритный транспорт действует в следующих областях:

- Киевской. Трассы - Киев-Чернигов, Киев-Харьков, Киев-Одесса, Киев-Чоп, Киев-Ковель, Киев-Знаменка, Борисполь-Мариуполь,

- Полтавской. Трассы - Киев-Харьков, Борисполь-Мариуполь

- Ровенской. Трасса - Киев-Чоп;

- Житомирской. Трассы - Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель;

- Черкасской. Трассы - Киев-Одесса, Киев-Знаменка, Борисполь-Мариуполь

- Черниговской. Трассы - Киев-Чернигов, Киев-Сумы.

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Ограничили движение всех транспортных средств на автодороге Маюничи-Торчин между поселком городского типа Торчин и селом Шклинь, а также тяжеловесных транспортных средств на некоторых дорогах общего пользования в пределах Волынской области.

Подробная информация о ситуации - по ссылке.

8 февраля Украину начало засыпать снегом. В некоторых областях ситуацию ухудшает дождь и низкая температура, а на улицах гололед.