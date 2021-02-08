Украину сковала заснеженная погода: какая ситуация в городах

8 февраля Украину начало засыпать снегом. В некоторых областях ситуацию ухудшает дождь и низкая температура, а на улицах гололед.

Во Львовской области еще в 7:00 снежный покров достигал 30 см, пишет "Сегодня". В области объявили штормовое предупреждение. На въезд в город огромная пробка.

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Фото: tvoemisto.tv

В Черкасской области ограничили движение грузовиков на 3 трассах в направлении Киева. Речь идет о дорогах Киев - Одесса, Киев - Знаменка и Борисполь - Днепр - Запорожье - Мариуполь. Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий. На дорогах Черкасс с начала суток работало 17 тракторов, 11 комбинированных машин и 6 солеразбрасывателей.

Снег в Черновицкой области с перерывами идет уже более 2 суток, спецтехника на дорогах области работает непрерывно.

В Житомире снег убирают около 150 человек, задействовано 16 единиц техники. Работы начали еще ночью. Местные власти просят жителей не ездить на своих авто и не оставлять машины у дорог и деревьев.

В Одесской области на улицах образовался гололед. Начались ДТП, образовались пробки, а аэропорт не может принимать самолеты.

Дорога полностью покрыта льдом, авто медленно едут, поскольку управлять транспортом сложно. Ветер валит деревья и ветви, они падают на дороги и перекрывают движение.

В такую погоду стоит ехать только в случае крайней необходимости. Водителям-новичкам нужно помнить об основных приемах зимнего вождения, чтобы не попасть впросак. Специалист контраварийного вождения дал 3 совета водителям во время поездок в суровых условиях.