Как ездить в непогоду - три советы новичкам

Как ездить на скользкой дороге фото: corda.com.ua

Вчера "Укргидрометцентр" объявил об ухудшении погодных условий 7 и 8 февраля. По прогнозам, сегодня стоит ожидать гололеда на дорогах. Во многих западных и северных регионах будет до 40 см снега.

- В такую ​​погоду стоит ехать только в случае крайней необходимости. Водителям-новичкам нужно помнить об основных приемах зимнего вождения, чтобы не попасть впросак, - говорит Gazeta.ua инструктор автошколы и специалист контраварийного вождения Виктор Самойленко. Он дал три советов водителям новичкам во время поездок в суровых условиях.

Прогревайте автомобиль во время движения

Не стоит заниматься прогревом машины в течение долгого времени. Современные двигатели этом не нуждаются. Гораздо эффективнее прогрев во время движения.

"Прогревать можно лишь в том случае, когда на градуснике минус 10 - минус 20. Лучше прогревать машину во время движения. Силовой агрегат эффективнее прогревается во время нагрузки. Да и не стоит забывать, что прогрева требуют различные узлы подвески. Многие из них имеют резиновые прокладки и уплотнители. Если они примерзшие к металлу и холодные, то можно легко их порвать в первой ямке или на лежачем полицейском. Поэтому следует постепенно начинать движение, максимально плавно вести автомобиль", - говорит специалист.

Плавно давите на газ

Зимой может быть немало вреда от резкого нажатия на педаль акселератора. Причем неприятности могут быть как на гололедице, так и на снегу.

"О плавном нажатии на педаль газа следует помнить при выезде из парковки. Я не раз замечал, что водители резко жмут на педаль и машина от этого сразу начинает буксовать, ее заносит на льду или она зарывается в снег. Если имеете автоматическую коробку передач, то стоит особенно осторожно давить на педаль. Если у вас механическая, лучше вообще стартовать со второй передачи ", - советует Виктор Самойленко.

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По его словам этого принципа следует придерживаться и на скорости во время поездок по загородным трассам.

"Там нужно ехать внатяг, то есть чувствуя дозированную нагрузку на двигатель. В случае необходимости притормозить, стоит просто забрать ногу с газа. Тогда машина будет тормозить двигателем", - говорит специалист

Уменьшите количество маневров

В гололед и снегопады каждый маневр на автомобиле является более рискованным, чем в солнечную сухую погоду.

"Стоит использовать ступенчатый прием поворота руля. То есть не одним махом, а за два или три подхода. При заходе в повороты следует сначала максимально замедляться и тогда уже возвращать. Ни в коем случае на перекрестках не стоит становиться с вывернутыми в сторону колесами. В случае наезда сзади вас выбросит на встречную полосу и может быть серьезная авария. Такие, к сожалению, довольно часто происходят ", - говорит Самойленко.

Неделю назад для расчистки снега на дорогах государственного значения М-15 Одесса - Рени и М-16 Одесса - Кучурган запретили движение всех транспортных средств. Обычно таких мероприятий принимают во время снегопадов и других погодных явлений, несущие угрозу безопасности движения