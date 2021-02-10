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среда, 10 февраля 2021 09:22

Снегопад в Киеве набирает обороты. Ввели оперативное положение для общественного транспорта

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Снегопад в Киеве набирает обороты. Ввели оперативное положение для общественного транспорта
В Киеве ввели оперативное положение для общественного транспорта. Фото: пресс-служба Киевпасстранса

В среду утром, 10 февраля, в Киеве усилился снегопад. Поэтому КП "Киевпастранс" ввело оперативное положение для общественного транспорта.

Транспорт курсирует без соблюдения графика, сообщили коммунальщики в Telegram-канале.

"Введено оперативное положение номер 4 на все виды общественного транспорта в связи со сложными погодными условиями. Движение транспорта без соблюдения графика движения", - говорится в сообщении.

Также по состоянию на 8:30 приостановили движение автобусов маршрута №64 из-за сложных погодных условий. На место направили ответственную службу города.

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Непогода в Киеве, как и по всей Украине, бурлит 3-й день подряд. Освобождать транспорт из снежных ловушек помогают бронетранспортеры. Военною технику для спасательных работ привлекла полиция города.

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