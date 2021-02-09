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вторник, 09 февраля 2021 12:23

На дороги Киева вывели БТР
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В Киеве освобождать транспорт из снежных ловушек помогают бронетранспортеры. Военною технику для спасательных работ привлекла полиция города.

Привлекли также тракторы и ведомственные автомобили, сообщила пресс-служба полиции Киева.

Фото: Нацполиция

"Правоохранители выезжают на места происшествий, где помогают водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов и отбуксировать их на ровный участок дороги. Кроме этого, полицейские помогают расчищать снег на территории учебных заведений столицы", - говорится в сообщении.

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Непогода в Киеве, как и по всей Украине, бурлит 2-й день подряд. В течение ночи в столице работали 459 единиц спецтехники и 246 работников в составе 39 бригад по ручной уборки. Магистральные улицы чистили колонны спецтехники. Мэр Киева Виталий Кличко призвал не выезжать сегодня в город частным транспортом, а воспользоваться общественным. Рекомендовали родителям по возможности оставить детей дома на дистанционном обучении.

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