Статистика ДТП в столице достигла шокирующих показателей из-за непогоды

Непогода в Киеве спровоцировала шокирующие количество ДТП. Фото: pixabay.com

248 ДТП произошло в Киеве 8 февраля. Такие данные по состоянию на 18:00.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

"Патрульные в усиленном режиме прорабатывают ДТП и оперативно восстанавливают движение", - говорится в сообщении.

В Киеве и области продолжает действовать запрет на въезд крупногабаритного транспорта из-за сложных погодных условий. Водителей грузовиков просят заблаговременно учесть эту информацию и формировать маршруты в объезд столицы.

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9 февраля Киев парализовали масштабные пробки. Практически на всех дорогах столицы фиксируют затрудненное движение. Есть улицы, на которых пробки достигают 10 баллов.