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вторник, 09 февраля 2021 13:19

Снегопад в Киеве идет на рекорд

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Снегопад в Киеве идет на рекорд
Снегопад в Киеве может побить рекорд 2013 года. Фото: Анатолий Сирык, Елена Худякова - "Укринформ"

За последние сутки, 8 февраля, прирост снега в Киеве составил 15 см. Общая высота - 20 см.

Об этом в Facebook сообщил заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

"Это так же, как и в первый день снегопада в марте 2013 года. Но в 2013 году это был самый большой снегопад за последние десять лет, который не останавливался два дня. Учитывая прогноз погоды до конца недели, снегопад, продолжающийся сейчас, имеет все шансы побить этот рекорд", - отметил Кулеба.

Он также призвал киевлян и гостей столицы по возможности не использовать собственные автомобили и не выходить на улицу без крайней необходимости.

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Непогода в Киеве, как и по всей Украине, бурлит 2-й день подряд. освобождать транспорт из снежных ловушек помогают бронетранспортеры. Военною технику для спасательных работ привлекла полиция города.

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