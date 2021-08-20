СНБО вынесла решение по поводу усадьбы Барбана

 
Ексклюзивы
1/5
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
Просмотров: 117
Состояние армий НАТО жалкое. Не помогут Украине - Мотыль
Состояние армий НАТО жалкое. Не помогут Украине - Мотыль
Просмотров: 729
Людей шокировала перспектива возвращения к тоталитарному прошлому - историк
Людей шокировала перспектива возвращения к тоталитарному прошлому - историк
Просмотров: 324
Школьные товары берут по минимуму. Родители не уверены, что дети будут учиться
Школьные товары берут по минимуму. Родители не уверены, что дети будут учиться
Просмотров: 288
Мясо с антибиотиками: что произойдет, если потреблять такой продукт регулярно
Мясо с антибиотиками: что произойдет, если потреблять такой продукт регулярно
Просмотров: 450
Через несколько лет исчезнут все бумажные справки
Через несколько лет исчезнут все бумажные справки
1 Просмотров: 117
30 шагов независимости: вспоминаем самые дерзкие убийства
30 шагов независимости: вспоминаем самые дерзкие убийства
Просмотров: 558
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
На саммите надо принять декларацию, что Крым — это Украина - Огрызко
Просмотров: 198
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
"Ягод не было. А потом стало темно" - как четверо детей в лесу ночевали
Просмотров: 522
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
Кому Украина должна благодарить за Независимость - 30 деятелей
1 Просмотров: 576
Фото
Все фото
5
26
12
5
8
Киевляны играя в парке, начали переходить на украинский язык
Киевляны играя в парке, начали переходить на украинский язык
Военные, танки и авиация: состоялась первая репетиция парада ко Дню Независимости
Военные, танки и авиация: состоялась первая репетиция парада ко Дню Независимости
&quot;Било 10 дней, чтобы уничтожить проект&quot; - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
&quot;Инсталляцию&quot; на Аллее Героев Небесной сотни разломали. СМИ пишут - идея Зеленского
"Инсталляцию" на Аллее Героев Небесной сотни разломали. СМИ пишут - идея Зеленского
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли &quot;совком&quot;. В сети шквал возмущений
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
Видео
Все видео
В столице снесли историческую усадьбу
В столице снесли историческую усадьбу
Станцию метро сняли с помощью дрона
Станцию метро сняли с помощью дрона
"Ребенок под ключ": столичный врач продавал младенцев за границу
"Ребенок под ключ": столичный врач продавал младенцев за границу
В Киеве ко Дню Независимости установили самый высокий трезубец в Украине
В Киеве ко Дню Независимости установили самый высокий трезубец в Украине
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Интервью
1/5
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
Просмотров: 117
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1602
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 684
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 2412
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1395
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 августа 2021
Просмотров: 72
Час зрілості
Тобі вже 30. Це все ще молодість. Але й крок до зрілості. Хоча ні, звісно: тобі багато сотень років чи навіть тисячоліть. 30 – стільки одній із ...
пятница, 20 августа 2021 21:42

СНБО вынесла решение по поводу усадьбы Барбана

  Комментировать
СНБО вынесла решение по поводу усадьбы Барбана
СНБО постановил провести аудит всех архитектурных памятников. Фото: УП

Совет нацбезопасности и обороны принял решение восстановить разрушенную часть усадьбы Барбана и провести аудит всех архитектурных памятников на территории Украины.

"Совет нацбезопасности рассмотрел несколько решений. Во-первых, дать оценку разрушению усадьбы Барбана. Если есть какой-то криминальный элемент, начать расследовать. Во-вторых, восстановить разрушенный памятник. Подготовить аудит всех архитектурных ценностей по всей территории Украины", - сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему на заседание СНБО пригласили мэра столицы Виталия Кличко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Офис президента отреагировал на заявление Кличко словами о "пиаре и воровстве"

"Ни для кого не секрет, что в последнее время наша столица превращается из исторического почтенного города, в котором есть наследие ЮНЕСКО, в застройку, которая является абсолютно неконтролируемой, очень опасной для многих процессов нашей столицы. Хотели обсудить этот вопрос с Кличко, по этому вопросу принято протокольное поручение, речь идет не только о Киеве, всем местным администрациям провести проверку объектов, подпадающих под закон об охране культурного наследия. На ближайшем заседании СНБО, когда документы будут готовы, мы будем рассматривать все эти вопросы. Это касается не только Киева. Киев - это особый город, здесь очень много таких памятников, и то, что здесь происходит, это просто безобразие, когда ночью начинают какие-то действия происходить. Есть вопрос юридический, чтобы все, что разрушено, было возвращено в первозданный вид и мы обязательно будем этого добиваться", - сказал он.

В Киеве снесли историческую усадьбу Барбана на ул. Обсерваторной, 6. Полиция прорабатывает вопрос об открытии производства. Усадьбу Барбана начали разбирать 19 августа. 18 августа на двор дома пытались завезти трактор, но его не пропустили жители соседних домов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «СНБО вынесла решение по поводу усадьбы Барбана». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
августа

Усик и Джошуа подписали контракт на бой

Казнили участников антиправительственного выступления

Самолет упал сразу после взлета. Погибли 154человека

Страны Варшавского договора вошли в Чехословакию

Самое читаемое
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом
Надвигается мощная гроза: где ждать ливней с градом Просмотров: 7938
Гороскоп на 19 августа: у кого начинается период везения и побед
Гороскоп на 19 августа: у кого начинается период везения и побед
 Просмотров: 7461
Ирина Федишин показала хрупкую фигуру на отдыхе в Болгарии
Ирина Федишин показала хрупкую фигуру на отдыхе в Болгарии
9
 Просмотров: 6030
Анастасия Приходько откровенно высказалась о концерте ко Дню Независимости
Анастасия Приходько откровенно высказалась о концерте ко Дню Независимости Просмотров: 3960
Игривые позы жены Ямы, голый бюст Бритни Спирс и Ефросинина в нижнем белье - что публикуют звезды
Игривые позы жены Ямы, голый бюст Бритни Спирс и Ефросинина в нижнем белье - что публикуют звезды
11
 Просмотров: 3915
Новости Киева
Минкульт утвердил документацию по усадьбы Барбана, которую разрушили ночью. Документ
Минкульт утвердил документацию по усадьбы Барбана, которую разрушили ночью. Документ
5
 Просмотров: 216
В Киеве объявили о подозрении в хищениях 23 чиновникам
В Киеве объявили о подозрении в хищениях 23 чиновникам Просмотров: 207
Офис президента отреагировал на заявление Кличко словами о "пиаре и воровстве"
Офис президента отреагировал на заявление Кличко словами о "пиаре и воровстве" Просмотров: 621
Правозащитник назвал экс-депутата Киевсовета Негрича виновным в сносе "Усадьбы Барбано"
Правозащитник назвал экс-депутата Киевсовета Негрича виновным в сносе "Усадьбы Барбано" Просмотров: 171
"Он испугался" - Кличко раскритиковали за отказ прийти на заседание СНБО
"Он испугался" - Кличко раскритиковали за отказ прийти на заседание СНБО 1 Просмотров: 342
Больше всего комментируют
9
Сколько украинцев готовы проголосовать за Зеленского
6
За антиукраинскую пропаганду канал хотят лишить лицензии
5
Зеленский назвал Путина "слишком эмоциональным"
4
Зеленский объявил о строительстве мощного флота
3
У Кличко воюют с картонными декорациями, но не видят хаотической застройки Киева - эксперт
Голосов: 6915
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть