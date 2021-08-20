СНБО вынесла решение по поводу усадьбы Барбана

СНБО постановил провести аудит всех архитектурных памятников. Фото: УП

Совет нацбезопасности и обороны принял решение восстановить разрушенную часть усадьбы Барбана и провести аудит всех архитектурных памятников на территории Украины.

"Совет нацбезопасности рассмотрел несколько решений. Во-первых, дать оценку разрушению усадьбы Барбана. Если есть какой-то криминальный элемент, начать расследовать. Во-вторых, восстановить разрушенный памятник. Подготовить аудит всех архитектурных ценностей по всей территории Украины", - сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему на заседание СНБО пригласили мэра столицы Виталия Кличко.

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"Ни для кого не секрет, что в последнее время наша столица превращается из исторического почтенного города, в котором есть наследие ЮНЕСКО, в застройку, которая является абсолютно неконтролируемой, очень опасной для многих процессов нашей столицы. Хотели обсудить этот вопрос с Кличко, по этому вопросу принято протокольное поручение, речь идет не только о Киеве, всем местным администрациям провести проверку объектов, подпадающих под закон об охране культурного наследия. На ближайшем заседании СНБО, когда документы будут готовы, мы будем рассматривать все эти вопросы. Это касается не только Киева. Киев - это особый город, здесь очень много таких памятников, и то, что здесь происходит, это просто безобразие, когда ночью начинают какие-то действия происходить. Есть вопрос юридический, чтобы все, что разрушено, было возвращено в первозданный вид и мы обязательно будем этого добиваться", - сказал он.

В Киеве снесли историческую усадьбу Барбана на ул. Обсерваторной, 6. Полиция прорабатывает вопрос об открытии производства. Усадьбу Барбана начали разбирать 19 августа. 18 августа на двор дома пытались завезти трактор, но его не пропустили жители соседних домов.