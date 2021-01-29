Смертельное столкновение под Киевом: прибыли 4 "скорых" и спасатели

Под Киевом в лобовом столкновении сошлись 2 машины. Фото: скриншот с видео

В пятницу утром, 29 января, в городе Переяслав Киевской области произошло масштабное ДТП.

Об этом в Facebook сообщило сообщество dtp.kiev.ua.

"На месте работают сразу 4 кареты скорой помощи, полиция и спасатели ГСЧС. Движение затруднено", - говорится в сообщении.

Водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в лобовую столкнулся с легковым автомобилем, сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

"В результате столкновения водитель Hyundai 1970 года погиб на месте. Еще 4 человека с обоих автомобилей получили травмы. Их госпитализировали в ближайшую больницу Борисполя", - рассказали в полиции для "Сегодня".

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В четверг, 28 января, в Киеве непогода спровоцировала огромное количество аварий. По состоянию на 12:00 зарегистрировали 67 сообщений о ДТП.