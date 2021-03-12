Смерть 14-летней киевлянки: назвали причину самоубийства

14-летняя киевлянка покончила жизнь самоубийством из-за неразделенной любви с 15-летним парнем. Фото: pixabay.com

Причиной самоубийства 14-летней девушки, которая выпрыгнула из окна 18-го этажа, стала неразделенная любовь с 15-летним парнем.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Начали изучать ее (погибшей. - Gazeta.ua) социальные сети, контакты. Оказалось, что у нее была неразделенная любовь с 15-летним мальчиком, который, как ей показалось, ее бросил. Она решила, что единственный шанс в ее жизни - прыгнуть с 18-го этажа", - сказал Геращенко в эфире "Право на власть".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина выпала из окна столичной многоэтажки

Он призвал внимательнее относиться к детям и реагировать на проявления суицидальных настроений. В частности психологов в школах, которые "должны углубляться в такой вопрос".

"Полиция не в состоянии бороться только с детскими суицидами. Прежде всего я обращаю внимание родителей и сотен тысяч учителей: отнеситесь серьезно к вопросу того, что дети начинают замыкаться в себе. Относитесь серьезно к тому, что Маша или Иван сказал, что у него есть суицидальные намерения", - отметил Геращенко.

Речь идет о трагедии, которая произошла в Святошинском районе Киева 9 марта. 14-летняя девушка якобы шла с занятий по рисованию. Она зашла в подъезд 18-этажного дома и выпрыгнула из окна последнего этажа. Перед этим позвонила матери, сказав, что идет домой.