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пятница, 24 сентября 2021 14:37

"Слуги народа" взялись за разделение Беличанского леса - движение "Честно"

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&quot;Слуги народа&quot; взялись за разделение Беличанского леса - движение &quot;Честно&quot;
Беличанский лес хотят убрать из пределов Киева

К исключению Беличанского леса из границ Киева и присоединению его к территории области причастны представители партии "Слуга народа".

Об этом заявила активистка ОО "Рух Чесно" Ирина Федорив в публикации на сайте Lb.ua.

В частности, она отмечает, что за эти тысячи гектаров столичной земли уже 12 лет ведут борьбу ирпенские застройщики, которые организовали схему переподчинения лесной местности. И ряд факторов свидетельствуют о сотрудничестве застройщиков Ирпеня и представителей партии "Слуга народа", в частности Клочко.

"Во время реформы децентрализации громаду поселка - несколько десятков тысяч граждан - сделали заложниками. Несмотря на требование общества, которое высказало большинство участников общественных слушаний, Коцюбинское не присоединили к Киеву. Решение блокировал глава комитета по вопросам местного самоуправления Клочко ("Слуга народа"), который взялся сопредседательствовать в рабочей группе по этому вопросу и за полтора года ни разу не собрал эту группу, хотя дал слово это сделать 24 июля 2020 года. Именно у семьи Клочко журналисты "Bigus.Info" нашли немалые доходы. И это совпало по времени с тем, что у Клочко появилась приемная в Ирпене, его снимает информационный ресурс ITV, связанный с экс-мэром Ирпеня Владимиром Карплюком", - пишет Федорив.

Кроме того, письмо о создании рабочей группы по пересмотру границ Киева и области, по информации Федорив, подписала другая представительница "Слуги народа" - Наталья Гунько, которая возглавляет Киевский областной совет.

"Сети поселка связаны в большей степени со столицей - отопление, водоснабжение, водоотвод. Поселок не присоединяют к Киеву, потому что против воли громады выступают застройщики, для которых отдельное Коцюбинское - это шанс попробовать снова урвать Беличанский лес под застройку. Во время каждого политического цикла застройщики Ирпеня находят взаимопонимание с центральной властью. В прошлом политическом цикле это был БПП, теперь это "Слуги народа"... А то, что лес нельзя "дерибанить" и включать в пределы области - это уже очевидные вещи. В 2021 году граница леса, согласно схеме планирования нацпарка, вынесена в натуру и она соответствует границам города Киева ", - пишет Ирина Федорив.

Как сообщалось, 9 сентября Киевоблсовет утвердил схему планирования территории Киевской области, расширив границы поселка Коцюбинское за счет Национального природного парка "Голосеевский", который находится в границах Киева.

23 сентября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на сессии Киевского городского совета депутаты поддержали обращение к Киевскому областному совету, Офису генпрокурора, НАБУ и другим правоохранительным органам о недопущении противоправного изъятия земель территориальной громады Киева и изменения границ Киева внеправовым способом.

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