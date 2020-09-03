Следующий шаг - остановка транспорта. В Киеве митингуют работники коммунального перевозчика

3 сентября в центре столицы под зданием КГГА вышли на митинг работники Киевпастранса. Транспортники призывают депутатов Киевсовета на сегодняшнем заседании принять решение о дополнительном финансировании коммунальных предприятий-перевозчиков для выплаты заработных плат.

В предприятии "Киевпастранс" задолженность по выплате зарплаты, по состоянию на 31 августа, составила 77 млн грн, сообщил Big Kyiv.





Автор: bigkyiv.com.ua Следующий шаг митингующих - остановка коммунального транспорта столицы

Транспортники держат плакаты с надписями: "Не лишайте киевлян общественного транспорта", "Депутаты, от вас зависит наша зарплата", "Работайте на киевлян".

С соответствующим заявлением к столичной власти представители профсоюзов Киевского метрополитена и Киевпастранса уже обращались.

Так потеря доходов Киевского метрополитена в период с 17 марта по 25 мая 2020 года составляет около 621 млн грн. В обычных условиях предприятие должно получить в среднем 277 млн грн доходов в месяц от перевозок. На выплату заработной платы Киевский метрополитен тратит до 200 млн грн в месяц.

Финансовый результат Киевпасстранса за январь–июль 2020 года был отрицательным и составил -178, 5 млн грн.







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Сотрудники коммунальных предприятий "Киевский метрополитен" и "Киевпасстранс" обратились в Киевский городской совет с призывом поддержать проект решения об обеспечении компенсации потерь перевозчиков во время пандемии коронавирусной болезни Covid-19.