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среда, 26 января 2022 19:00

"Сквер вместо застройки – это логично, а подозрение за это – абсурд", - Алексей Гриценко о давлении на первого зама Кличко

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  Алексей Гриценко
Алексей Гриценко

Вручение подозрения первому заместителю главы КГГА Николаю Поворознику за обустройство сквера на месте свалки и непредоставление согласия на застройку участка высотками – это абсурд. Центральная власть в данной ситуации действует в пользу застройщиков. Об этом заявил общественный активист Алексей Гриценко в Facebook.

"Абсурд. Никогда не думал, что буду писать пост в защиту Поворозника. Ему вручили подозрение за, вдумайтесь: создание сквера вместо свалки на Сырце. В данном случае центральные власти действуют в пользу застройки возле метро Сырецкая и это очень не ок. Политическая война не имеет предела и никакой логики. Как и желание получить дивиденды ($$$) от строительства", – написал Гриценко.

Он напомнил, что участок, о котором идет речь, много лет назад был предоставлен в аренду СНБО. Срок аренды давно истек, и киевская власть решила не продлевать договор с СНБО, которая за 10 лет довела участок до состояния свалки. На месте свалки коммунальные службы города устроили сквер. И за это первый заместитель Кличко получил подозрение от правоохранительных органов.

"Сквер вместо застройки и свалки – это ок и логично, а вот подозрение за это – это не ок и является абсурдом. Я даже не пишу о потенциальном транспортном коллапсе в этом месте в случае застройки. Меня реально удивляет абсурд при принятии решений. Если у ОП есть желание кого-то наказать за очевидные преступления, то я могу вам назвать с десяток незаконных застроек зеленых зон и водоемов и стоящих за этим чиновников. Берите расследуйте и сажайте", – советует власти Алексей Гриценко.

Как сообщил 25 января в своем телеграмм-канале мэр Киева Виталий Кличко, спорный участок по ул. Щусева был передан аппарату СНБО в постоянное использование еще в 2009 году. Там планировали построить многоквартирные жилые дома. Однако до 2019 года строительство так и не началось, и городская власть прекратили право постоянного пользования участком для СНБО и обустроила там сквер. "Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичную власть", - написал Кличко.

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