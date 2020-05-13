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среда, 13 мая 2020 18:47

Скульптуры основателей Киева одели в защитные медицинские костюмы
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В знак поддержки медиков, которые спасают украинцев во время пандемии коронавируса, скульптуры малышей основателей Киева одели в защитные медицинские костюмы. Такую акцию-перфоманс 13 мая провели на Почтовой площади столицы скульптор Владимир Журавель и союз ветеранов АТО во главе с Тарасом Костанчуком.

Скульптуры малышей - основателей Киева одели в защитные костюмы в знак поддержки медиков, спасающих украинцев во время пандемии
Фото: facebook.com/volodymyr.zhuravel
Скульптуры малышей - основателей Киева одели в защитные костюмы в знак поддержки медиков, спасающих украинцев во время пандемии
Скульптуры малышей - основателей Киева одели в защитные костюмы в знак поддержки медиков, спасающих украинцев во время пандемии
Скульптуры малышей - основателей Киева одели в защитные костюмы в знак поддержки медиков, спасающих украинцев во время пандемии
Скульптуры малышей - основателей Киева одели в защитные костюмы в знак поддержки медиков, спасающих украинцев во время пандемии

Информацию о перфоманс обнародовал на своей странице в Facebook Владимир Журавель.

Акцию посвятили Международному дню медицинских сестер, который отмечали 12 мая, и ослаблению карантинных мер в Киеве.

"Во время пандемии коронавируса Covid-19 в Украине заболели более 15 тысяч граждан. Следует отметить, что каждый пятый из больных является работником медицинского учреждения. 21 врач умер. Это печальная статистика подтверждает, что врачи и медицинский персонал больниц фактически ценой своей жизни спасают граждан от новой угрозы. Во многих городах мира местные жители различным образом выражали свою благодарность медицинским работникам. Инициативная группа ветеранов АТО решила поддержать мировой флэшмоб и "переодеть" памятник детям основателям Киева во врачебные костюмы", - рассказали организаторы акции.

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С такой инициативой обратились к автору памятника Владимиру Журавлю, который начал традицию одевать скульптуры в тематические костюмы два года назад. Уже седьмой раз малыши Кий, Щек, Хорив и их сестра Лыбидь получили новые костюмы.

На этот раз малыши получили костюмы "противоэпидемической защиты" и важные атрибуты, которые защищают здоровье и жизнь врачей.

В Ивано-Франковске для тех, кто держит небо над Украиной – военных и врачей – волонтеры устроили перфоменс "Луч благодарности", а также создали видео, которое активно распространяют в социальных сетях.

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