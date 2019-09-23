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Сколько людей пользуются столичным метрополитеном

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Сколько людей пользуются столичным метрополитеном
Столичная подземка с начала 2019 года перевезла почти 322 млн пассажиров. Фото: Build

За восемь месяцев текущего года столичной подземкой воспользовались почти 322 млн пассажиров.

Наиболее загруженной станцией метро Киева в 2019 году является станция Академгородок. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Самой популярной традиционно остается красная линия метрополитена - 132. 245 млн человек. Наиболее загруженной здесь есть станция Академгородок - 13,743 млн пассажиров", - говорится в сообщении.

Более 12 млн поездок зафиксировано также на станциях Лесная и Вокзальная. Меньше всего пассажиров перевезла станция Днепр - 652,2 тыс.

"Второй по пассажиропотоку является синяя линия - 112,311 млн поездок. Максимальный пассажиропоток был на станции Минская - 10,934 млн человек. Более 9 млн поездок было также на станциях Почайна и Контрактовая площадь", - отметили в ведомстве.

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Меньше всего пассажиров на синей ветке было на станции Выставочный центр - 3,297 млн человек.

"Зеленая линия подземки перевезла 77,371 млн пассажиров. Она наименее загружена в столичной подземке. Больше всего пассажиров зафиксировано на станции Позняки - 9,73 млн человек. Догоняет ее почти с таким же показателем станция Лукьяновская - 9,192 млн пассажиров. А меньше всего поездок было на станции Красный хутор - 1,1 млн", - сообщили в Киевском метрополитене.

В Киеве общественный транспорт полностью переходит на автоматизированную систему оплаты проезда. С 1 ноября 2019-му оплатить проезд в муниципальном общественном транспорте можно будет с помощью единого электронного билета, карточки киевлянина или "зеленой" карточки метро. Последнюю вскоре также изымут из обращения. Ее уже перестали продавать в большинстве кассах метро.

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