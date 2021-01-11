Скандальную елочную шляпу сдали в аренду

 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1161
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2079
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 945
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3672
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2475
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 567
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4788
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 963
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1575
Фото
Все фото
3
3
5
4
7
&quot;Петя, не обгоняй с правой стороны&quot; - к нарушителям ПДД обратились с билбордов
"Петя, не обгоняй с правой стороны" - к нарушителям ПДД обратились с билбордов
Мужчина упал в бункер с мусором
Мужчина упал в бункер с мусором
&quot;Киев Цифровой&quot;: как работает приложение и какие функции у него есть
"Киев Цифровой": как работает приложение и какие функции у него есть
Пассажир по горячим следам задержал грабителей, напавших на кондуктора
Пассажир по горячим следам задержал грабителей, напавших на кондуктора
Первую семью из аварийного дома на Макаровской переселили в новую квартиру
Первую семью из аварийного дома на Макаровской переселили в новую квартиру
Видео
Все видео
Мать выбросила 3-летнего ребенка с 8-го этажа (18+)
Мать выбросила 3-летнего ребенка с 8-го этажа (18+)
Загадочная колонна "скорых" проехалась Киевом - показали видео
Загадочная колонна "скорых" проехалась Киевом - показали видео
В Киеве случилось масштабное ДТП с участием 5 автомобилей: показали видео
В Киеве случилось масштабное ДТП с участием 5 автомобилей: показали видео
В столице убили мужчину и подожгли его жилье
В столице убили мужчину и подожгли его жилье
Мужчину вытащили из машины и жестоко избили на глазах у прохожих
Мужчину вытащили из машины и жестоко избили на глазах у прохожих
Интервью
1/5
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 315
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
1 Просмотров: 8244
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 297
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5688
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 567
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 945
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
понедельник, 11 января 2021 11:45

Скандальную елочную шляпу сдали в аренду

  Комментировать
Скандальную елочную шляпу сдали в аренду
Фото: Facebook-страница Иван Сидор

В понедельник, 11 января, с Софийской площади Киева уберут шляпу.

Она переедет на ул. Дмитриевская, где находится Киевская школа экономики Тимофея Милованова, пишет "Сегодня".

Шляпу отныне будут сдавать в аренду. Занять аксессуар уже попросили несколько организаций. Им хотят украсить свои здания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сказочные фото елок, которые признали лучшими в Европе. Украинская среди них

В этом году верхушку главной елки Украины должна украшать сказочная шляпа. Она символизировала сказку и была словно оберегом для лесных зверей. После появления шляпы на елке общество условно разделилось на 2 группы: кому верхушка понравилась, а кому наоборот. В результате скандала шляпу демонтировали и заменили на рождественскую звезду. Скандальную верхушку сделали фотозоной.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Скандальную елочную шляпу сдали в аренду». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
января

Запустили систему заготовки продовольствия

Старейший боксер в мире погиб в ДТП

Американцы запретили автогонки

Самое читаемое
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 18307
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
Футболистка начала продавать эротический контент после освобождения из команды
5
 Просмотров: 16389
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
 Просмотров: 9711
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными фото с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 8208
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
Минимум места и максимум удобств: показали впечатляющее жилье
11
 Просмотров: 6418
Новости Киева
В Киеве резко уменьшилось количество больных коронавирус
В Киеве резко уменьшилось количество больных коронавирус
"Мы же понимаем, как вам жить без носков" - кассир объяснил продажу запрещенных товаров
"Мы же понимаем, как вам жить без носков" - кассир объяснил продажу запрещенных товаров Просмотров: 477
"Петя, не обгоняй с правой стороны" - к нарушителям ПДД обратились с билбордов
"Петя, не обгоняй с правой стороны" - к нарушителям ПДД обратились с билбордов
3
 Просмотров: 756
Мужчина жестоко убил незнакомца после ссоры с женой
Мужчина жестоко убил незнакомца после ссоры с женой Просмотров: 846
В результате ДТП в Киеве перевернулся автомобиль, есть пострадавшие
В результате ДТП в Киеве перевернулся автомобиль, есть пострадавшие Просмотров: 360
Больше всего комментируют
4
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
2
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
2
В родном городе Зеленского нашли растрату на 5,3 млн грн
1
12 мужчин топорами зарубили редкого дельфина
1
Провал за провалом. Украина финишировала 14 в одиночной смешанной эстафете
Голосов: 6520
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть