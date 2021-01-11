Скандальную елочную шляпу сдали в аренду

Фото: Facebook-страница Иван Сидор

В понедельник, 11 января, с Софийской площади Киева уберут шляпу.

Она переедет на ул. Дмитриевская, где находится Киевская школа экономики Тимофея Милованова, пишет "Сегодня".

Шляпу отныне будут сдавать в аренду. Занять аксессуар уже попросили несколько организаций. Им хотят украсить свои здания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сказочные фото елок, которые признали лучшими в Европе. Украинская среди них

В этом году верхушку главной елки Украины должна украшать сказочная шляпа. Она символизировала сказку и была словно оберегом для лесных зверей. После появления шляпы на елке общество условно разделилось на 2 группы: кому верхушка понравилась, а кому наоборот. В результате скандала шляпу демонтировали и заменили на рождественскую звезду. Скандальную верхушку сделали фотозоной.