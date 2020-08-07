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пятница, 07 августа 2020 13:33

"Ситуация ухудшается. Это не страшилки" - Кличко сообщил об очередном антирекорде Сovid-19

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По состоянию на 7 августа, количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось на 186 инфицированных. Это новый антирекорд суточного прироста заболевания в столице.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"На сегодня в столице уже 9178 подтвержденных случаев заболевания Covid-19. За минувшие сутки выздоровели 26 человек. Всего коронавирус преодолели 3163 жителя Киева. В больницы столицы госпитализировали 20 пациентов. Другие - в самоизоляции, под контролем врачей", - отметил глава столицы.

Автор: Виталий Кличко
  Количество больных в Киеве на коронавирус резко увеличилась
Количество больных в Киеве на коронавирус резко увеличилась


Заболели:
- 94 женщины в возрасте от 19 до 84 лет
- 81 мужчина в возрасте от 19 до 70 лет
- 7 девочек - от 2 до 16 лет и 4 мальчика от 1 года до 13.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 47, в Деснянском - 30, в Святошинском - 20 случаев.

Кличко призвал соблюдать превентивные меры безопасности, чтобы минимизировать рост заболеваемости на коронавирус и не прибегать к усилению карантина в столице.

"Некоторые страны уже объявили о второй волне болезни. Если у нас будет резкая вспышка заболевания, то не будет другого выхода, как вернуться к строгим ограничениям. Чтобы не допустить коллапса медицины и высокой смертности среди больных. Помните об этом. И защитную маску носят не в кармане, а на лице", - заявил мэр.

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Украинцы стали тяжелее переносить коронавирус. Также увеличилось количество госпитализаций и летальных исходов.

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07
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