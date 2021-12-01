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четверг, 02 декабря 2021 02:52

Синоптики ошеломили метеоитогами ноября

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Синоптики ошеломили метеоитогами ноября
Ноябрь в Киеве вошел в десятку самых теплых за 140 лет. Фото: pixabay.com

Ноябрь этого года в Киеве вошел в десятку самых теплых с 1881 года.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

Отмечается, что среднемесячная температура составила +4,8°C, что выше климатической нормы 1991-2020 годов на 2,2°C.

"Самым холодным днем ​​было 17 ноября, когда минимальная температура снизилась под утро до -7,1 градуса, а самым теплым - 5 ноября, когда максимальная температура достигла +15,8 градуса", - говорится в сообщении.

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В Киеве на просп. Науки за месяц выпало 29 мм осадков, что составляет 63% климатической нормы.

В обсерватории отметили, что метеорологическая осень в Киеве продлится до тех пор, пока среднесуточная температура устойчиво не пересечет отметку 0°С в сторону снижения. Средняя многолетняя дата такого перехода – 29 ноября.

Зима в Украине начнется снегом. 2-3 декабря потеплеет на несколько градусов, однако в выходные снова ожидается похолодание. В столице сегодня ожидается мокрый снег, на дорогах скользко и "каша", с обеда осадки постепенно будут прекращаться. Ветер западный, порывистый и некомфортный. Ночью в Киеве в пределах 0...-2°С, днем 0...+2°С.

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