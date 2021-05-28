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пятница, 28 мая 2021 15:39

Силачи перетянули поезд киевского метро и установили рекорд
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В Киеве стронгмэны Алексей Новиков и Александр Лашин установили рекорд Украины по перетягиванию поезда. Они протянули восемь вагонов метро на 20 м.

Перетягивание состоялись в депо "Дарница" 28 мая, сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

Фото: Федерация стронгмена Украины

"Потянули поезд метро пять вагонов весом 156 тонн на 20 метров. Однако они не остановились на достигнутом и через несколько минут протянули на 20 метров уже восемь вагонов подземки - 238 тонн", - говорится в сообщении.

В метрополитене добавили, что рекорд приурочили специально ко Дню Киева.

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Формат празднования Дня Киева адаптировали в соответствии с карантинными требованиями. Мероприятий в честь праздника в столице в этом году будет значительно меньше. Чем будет удивлять столица в свой день рождения - по ссылке.

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Дата
28
мая

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