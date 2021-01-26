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вторник, 26 января 2021 10:25

Шестой день исчезновения: разыскивают 10-летнего мальчика

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В Киеве пропал 10-летний мальчик.

Тимур Мусаев 2010 года рождения, 20 января ушел из дома и до сих пор не вернулся, сообщили в Дарницком управлении ГУ Нацполиции в Киеве.

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Автор: facebook.com/rozsukkidskyiv
  В случае получения любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего, полицейские просят звонить по номеру "102"
В случае получения любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего, полицейские просят звонить по номеру "102"

Приметы Тимура: на вид 10-12 лет, рост 155 см, глаза карие, темно-русые волосы. Был одет в серые спортивные штаны, пуховик темно-синего цвета с капюшоном, темно-синие кроссовки.

В случае получения любой информации о возможном местонахождении несовершеннолетнего, полицейские просят звонить по номеру 102.

В Киеве исчез Ваяж Александр Александрович 2004 года рождения. 19 января он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Место нахождения его неизвестно, на связь с родными не выходит.

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