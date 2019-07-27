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суббота, 27 июля 2019 19:53

Селфи с крестом и портреты царя - российская церковь провела шествие в центре Киева
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В столице прошло религиозное шествие
Фото: "Цензор.нет"
В столице прошло религиозное шествие
В столице прошло религиозное шествие
В столице прошло религиозное шествие
В столице прошло религиозное шествие

В Киеве Российская церковь провела шествие по случаю 1031-летия Крещения Киевской Руси-Украины.

На Владимирской горке в Киеве прошел молебен. Его отправлял глава Русской церкви в Украине Онуфрий. На богослужении присутствовали также народные депутаты Юрий Бойко, Михаил Папиев, Вадим Новинский, сообщает "Цензор.нет".

После молебна провели крестный ход по улицам столицы в Киево-Печерскую лавру. Онуфрий возложил цветы к памятнику герою Небесной Сотни Михаилу Жизневский.

По маршруту хода дежурили усиленные наряды полиции, Нацгвардии и ГСЧС.

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Далее в Киево-Печерской лавре пройдет всеношное бдение.

В шествии приняли участие до 30 тыс. Человек. Среди участников присутствовали люди с портретами Станне русского царя Николая II.

Директор института афонской наследия в Украине Сергей Шумило считает, что в истории Украины недооценивают роль византийской принцессы Анны в распространении христианства на Руси.

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