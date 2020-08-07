Секс-скандал: в Киеве будут судить организаторов салонов разврата

Сеть массажных салонов в Киеве предоставляла сексуальные услуги. Фото: pixabay.com

В Киеве будут судить преступную группу лиц, которые под прикрытием массажного салона организовали расширенную сеть по предоставлению сексуальных услуг. Годовой оборот от заведений разврата составил 115 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.



"Направлен в суд обвинительный акт в отношении организатора и 6 участников преступной группы по фактам создания и содержания притонов, сводничества, сутенерства, вовлечения лиц в занятие проституцией и легализации средств, полученных преступным путем", – говорится в сообщении.

В целях конспирации, незаконный бизнес действовал под видом массажного салона, через который отмывались полученные деньги. Стоимость услуг в таких заведениях составляла от 600 грн до 5 тыс. грн в час.

По результатам расследования, 7 членам группировки сообщено о подозрении по 3 статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бордель со студентками-проститутками разоблачила полиция

В Виннице задержали преступную группировку, организовавшую бизнес по оказанию секс-услуг. К проституции сутенеры привлекали, в частности, несовершеннолетних девушек.