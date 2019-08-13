Сегодня на нескольких станциях не будет работать метро

Возможно ограничение на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после окончания Фото: korrespondent.net

13 августа в Киеве могут ограничить работу метро.

В связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами киевского "Динамо" и бельгийского "Брюгге" возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена, сообщили в коммунальном предприятии "Киевский метрополитен".

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Возможно ограничение на вход для пассажиров станции "Олимпийская" перед началом матча и станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" после окончания.

В связи с проведением матча между футбольными командами "Динамо" и "Шахтер" могут ограничить вход в трех станций столичного метро. О возможном закрытии сообщает КП "Киевский метрополитен".