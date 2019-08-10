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суббота, 10 августа 2019 12:32

В Киеве могут закрыть станции метро

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В Киеве могут закрыть станции метро
Могут закрыть станции возле НСК "Олимпийский". Фото: УНИАН

В связи с проведением матча между футбольными командами "Динамо" и "Шахтер" могут ограничить вход в трех станций столичного метро.

О возможном закрытии сообщает КП "Киевский метрополитен".

Могут закрыть на вход для пассажиров станции Олимпийская перед началом футбольного матча и станций Олимпийская, Дворец спорта и Площадь Льва Толстого после окончания.

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Матч "Шахтер" - "Динамо" в рамках 3-го тура украинской Премьер-лиги начнется в 17.00.

Сегодня, 10 августа, в Киеве, на НСК "Олимпийский" "Динамо" в третьем туре УПЛ примет донецкий "Шахтер". Букмекеры отдают небольшое преимущество горнякам.

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