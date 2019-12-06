Сделаю укол в шею: неизвестные обокрали таксиста

У таксиста украли авто с документами. Фото: rg.ru

В Киеве злоумышленники усыпили водителя такси неизвестным веществом и угнали у него автомобиль с документами.

Таксист вез 2 пассажиров, которые попросили его остановиться, чтобы взять кофе. Клиенты угостили мужчину кофе и продолжили свой маршрут. Позже у таксиста начало пропадать зрение, а после укола в шею он потерял сознание, сообщили на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

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Пострадавший пришел в себя уже в районе Боярки. Помогли прохожие. Пассажиры похитили у него автомобиль Toyota Corolla 2009 года выпуска (AA5918IE), документы и другие вещи, которые находились в транспорте.

В Украине в течение прошлого года, несмотря на нестабильный период, уменьшилось количество краж авто. Сейчас этот показатель, как 2013-го. Воров больше всего интересуют марки ВАЗ, Daewoo, Toyota, Mercedes, Honda и BMW.