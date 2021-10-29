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пятница, 29 октября 2021 15:27

СБУ разоблачила группу, призывавшую к захвату власти в Киеве

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СБУ разоблачила группу, призывавшую к захвату власти в Киеве
Арест участников преступной группы / СБУ

СБУ нейтрализовала антиукраинскую деятельность активистов в Киевской области.

Участники группы проводили митинги и призывали к захвату власти в Украине, говорится на сайте СБУ.

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Для маскировки деятельности злоумышленники позиционировали себя как общественные активисты. Под прикрытием участия в массовых мероприятиях они распространяли преступные призывы и провоцировали беспорядки.

В группу входили несколько жителей Киева и области. Они распространяли призывы к насильственному изменению конституционного строя среди участников массовых собраний и на общественных мероприятиях в столице. В частности возле органов государственной власти.

Во время следственных действий по местам жительства организаторов правоохранители обнаружили средства связи, которые злоумышленники использовали для координации.

Следователи сообщили лидеру группы уголовное подозрение в совершении преступления за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, или захват государственной власти. Решают вопрос об избрании судом меры пресечения.

Идет установление обстоятельств и привлечение к ответственности других причастных к преступлениям против государственной безопасности Украины.

Россия устроила информационную операцию, направленную на уменьшение уровня вакцинации и увеличение смертности в Украине. Таковы результаты анализа информационного поля Telegram-каналов, проведенного центром противодействия дезинформации СНБО.

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