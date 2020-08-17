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понедельник, 17 августа 2020 19:25

Сарра Яиц, Прамила и Харлампий: киевляне соревнуются в экзотичности имен для детей

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Сарра Яиц, Прамила и Харлампий: киевляне соревнуются в экзотичности имен для детей
Лидерство среди женских имен до сих пор удерживает имя София. Фото: pixabay.com

Киевляне все чаще выбирают для младенцев редкие и необычные имена. Например, Сарра Яиц, Айна, Илектра, Гедеон и Харлампий.

Впрочем, самым полярным именем уже который год подряд остается София, сообщило Министерство юстиции.

Редкими именами, которые предоставлялись детям при государственной регистрации рождения в первом полугодии были:

Киев

Женские имена: Аделина, Теона, Квитослава, Пелагея, Прасковья, Ядвига, Лили, Айна, Сарра Яиц, Прамила, Лавиния, Ясна, Забава, Илектра, Берлина, Милада, Ярина, Владиана, Михайлина, Ариэль.

Мужские имена: Марко, Северин, Гарри, Елезар, Кипрян, Дорофей, Орест, Гедеон, Яросвит, Мирослав, Харлампий, Аскольд, Федор, Ангел, Дарий, Лукас, Савва, Влас, Демьян, Антип, Оскар, Маркус.

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Киевская область

Женские имена: Амалия-Пэрис, Азария, Вениамина, Дилек, Илина, Квитослава, Луна, Марселина, Мелек, Мирха, Муна, Осий, Таяна, Теона, Юрика, Дайна.

Мужские имена: Арес, Авенир, Артан, Братислав, Ведан, Володар, Лучиан, Мэк, Радмир, Шахрани, Ясон.

В Украине вместо пакетов родителям будут выплачивать 5 тыс. грн. По данным ЮНИСЕФ, большинство родителей поддерживает именно натуральную помощь в виде пакетов. Эта программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса.

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