Пакет малыша: ЮНИСЕФ призывает оставить выдачу вещей

Родители хорошо относятся к пакетам. Фото: КОДА

ЮНИСЕФ призвал украинское правительство сохранить "пакет малыша" в натуральной форме.

В Украине вместо пакетов родителям будут выплачивать 5 тыс. грн. По данным ЮНИСЕФ, большинство родителей поддерживает именно натуральную помощь в виде пакетов. Эта программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса, сообщается на сайте организации.

ЮНИСЕФ 2 года собирал отзывы родителей на программу. За это время количество предметов в пакете выросла в 2,5 раза. В 2018 году только 35% родителей предпочитали пакет, а не денежную выплату. Теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь в натуральном виде.

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Аналитики ЮНИСЕФ говорят, что пакеты экономически эффективны для семейного бюджета. Товары из пакета малыша обойдутся родителям дороже на 50-200%.

79% людей почувствовали положительное влияние программы на семейный бюджет. 49% получателям пакете удалось существенно сэкономить на покупке детских товаров первые месяцы.

Предметы из пакета родители оценивали в 4,8 балла из 5 возможных. Более половины получателей считали его достаточным и исчерпывающим.

Вместо пакета малыша после рождения ребенка родители будут получать 5 тыс. грн. Средства будут поступать на счет ПриватБанка. Их можно будет использовать исключительно на покупку товаров для малыша. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.