Санта-Клаус забросал Киевскую область конфетами с неба: захватывающие видео 

Под Киевом Санта бросал детям с неба конфеты. Фото: скриншот с видео

В небе над Обуховом в Киевской области на мотопараплане пролетел человек в костюме Санта-Клауса. Во время полета неизвестный забросил детскую площадку сладостями.

Местные с удовольствием делятся впечатлениями в интернете и благодарят мужчину за новогоднее настроение, пишет ТСН.

"И хотя дедушка Санта изменил традиционное средство передвижения - сани с оленями - на более современное, новогоднее настроение ему удалось создать и для детей, и для взрослых", - говорится в сюжете.

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Авиакомпания МАУ запускает новогодние экскурсии над Киевом для корпоративных клиентов. Вылет и прилет - в аэропорту "Борисполь" на самолете EMBRAER 195 вместимостью 116 мест.