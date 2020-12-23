В небе над праздничным Киевом МАУ проведет новогодние экскурсии

Фото: скриншот с презентации МАУ

Авиакомпания МАУ запускает новогодние полеты над Киевом для корпоративных клиентов. Вылет и прилет - в аэропорту "Борисполь" на самолете EMBRAER 195 вместимостью 116 мест.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Отметили, что полет над Киевом - это не только возможность получить невероятные впечатления, но и узнать, как работает авиация от профессионалов.

"Во время часовой экскурсии пилоты расскажут то, о чем раньше приходилось только слышать: что такое "полетные карты", "эшелон" и "брифинг", какая погода считается неблагоприятной для полета и многое другое", - говорится в сообщении.

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Кроме того, для пассажиров на борту будет проведена специальная лотерея с "авиационными" призами.

"В пакет перелета гарантированно включено зимнее солнце над облаками и прекрасное настроение", - добавили в сообщении.

На утреннем рейсе Киев-Анталия, украинские туристы отказались одеть защитную маску в салоне самолета. Их сняли с рейса под аплодисменты пассажиров.