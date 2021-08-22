Самый большой флаг Украины поднимут на 90-метровый флагшток

Церемония поднятия государственного флага состоится при участии мэра Киева и общевойскового взвода роты почетного караула. Фото: КГГА

В понедельник, 23 августа, в День государственного флага в Киеве ветераны поднимут самый большой флаг страны.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Мероприятия пройдут на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне с участием киевлян. В частности, ветераны АТО и ООС поднимут на флагшток самый большой государственный флаг", - рассказал директор департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк.

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День государственного флага Украины в столице впервые проходит на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне". 2020 там открыли мемориал с самым флагом страны.

Церемония поднятия государственного флага Украины состоится при участии мэра Киева и общевойскового взвода роты почетного караула.

Ко Дню государственного флага Украины и 30-й годовщины независимости установили новый трезубец на флагштоке флага-гиганта. Конструкция обновленного трезубца легче и оснащена поворотным механизмом, добавили в КГГА.

Самый большой флаг Украины впервые подняли 22 августа 2020 года в Киеве. В церемонии приняли участие ветераны, представители дипломатического корпуса, спортсмены, бизнесмены, политики. Высота флагштока - около 90 м. А размеры полотнища - 16 на 24 м.