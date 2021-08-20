Вслед за херсонским "устал" новый 30-метровый флагшток на Закарпатье

В Ужгороде наклонился новый 30-метровый флагшток. Его несколько дней назад установили на площади Хмельницкого ко Дню Независимости.

Есть версия, что конструкция была неправильно установлена с самого начала, поэтому и наклонилась, пишет Depo.Закарпаття.

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Стоимость работ по монтажу стоит 6,3 млн грн, которые выделили из Ужгородского городского и Закарпатского областного бюджетов.





В Херсоне упал гигантский флагшток, который должны были поднять ко Дню Независимости. Конструкция повредила автомобиль Lexus. Ее создали несварным способом. Все соединения держатся на заклепках. На создание флагштока потратили 8 млн грн.