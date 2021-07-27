Самолет Киев-Батуми совершил вынужденную посадку

Причиной приземления стали погодные условия. Фото: ua.news

Авиарейс Киев-Батуми, который выполняется украинской авиакомпанией Yanair, совершил вынужденную посадку в Тбилисском аэропорту.

Причиной стали метеоусловия - проливной дождь и туман над Батуми. Об этом сообщает Грузия Онлайн.

Пассажиры находились в аэропорту Тбилиси несколько часов. Когда туман рассеялся, самолет сразу вылетел в направлении Батуми.

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Представители Батумского аэропорта заявили, что все другие регулярные рейсы осуществляются по расписанию.

13 января самолет авиакомпании Thai Airways вынужденно сел в аэропорту Шри-Ланки имени Соломона Бандаранаике. Направлялся из города Джидда в Саудовской Аравии в индонезийскую Сурабаю. Ночью двое пассажиров из Индонезии - женщина и мужчина - пожаловались на самочувствие. Когда самолет приземлился, они были мертвы.