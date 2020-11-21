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суббота, 21 ноября 2020 19:15

С отчаяния набрала 102: трогательная история спасения молодой матери, которая оказалась на улице
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25-летняя Екатерина самостоятельно воспитывает 2-летнюю Венессу. Мать женщины умерла, отец девочки с ними не общается. Из-за эпидемии она потеряла работу в интернете. Заплатить за квартиру, которую арендовала в Киеве, средств не было.

Женщина не знала, что делать, и с отчаяния набрала 102. На патрульных ждала со страхом, говорится в сюжете "ТСН".

Автор: МВД Украины
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"Мне негде было жить. Я стояла с вещами на улице. Боялась, когда звонила, что могут забрать ребенка", - вспоминает Екатерина.

Патрульный Голосеевского района столицы Евгений Гридин впервые оказался в такой ситуации. Приехав на вызов, к нему подошла заплаканная женщина с ребенком на руках. Никаких инструкций на такой случай у полицейского не было.

"Решили поискать в интернете. По телевизору показывали, что существуют волонтеры, которые помогают", - отметил патрульный.

Автор: скриншот с видео
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В сети он нашел номер волонтера из Житомира Веры Гринишиной.

"Я в Житомире. Стою на АЗС. Мне почему-то из Голосеевского района звонит патрульный", - вспоминает волонтер свою реакцию на звонок.

Пообещав, что перезвонит, она начала поиск волонтеров, которые помогут семье. Приютить женщину с ребенком согласились в Винницкой облаете. Сразу набрала полицейского, но его номер был скрыт.

Автор: скриншот с видео
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С помощью оператора полиции Марины столичных патрульных нашли через 15 мин

Столичных патрульных нашли через 15 мин благодаря полиции Житомира, куда позвонила волонтер. Услышав, что их подопечных ждут в Винницкой областе, полицейские отвезли семью на вокзал и купили билет на поезд.

"Потому что все включились, никто не дал заднюю, все откликнулись, - так получилось быстро и просто", - отметила волонтер Вера.

Сейчас женщина с дочкой проживают в доме для мам, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Мечтает как можно быстрее устроиться на работу, чтобы тоже помогать людям.

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В Подольском районе Киева на ул. Абрикосовой неизвестный мужчина напал на женщину с ребенком.

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