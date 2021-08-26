Руководитель ОСМД едва не убил подростка из-за забытого ключа

Председатель ОСМД столичного жилого дома напал на подростка, который через забор пытался попасть домой.
Видео нападения появилось в Facebook "Останови Лося".
На кадрах видно, как подросток перелез через забор и что-то пытался объяснить подбежавшему к нему мужчине. Тот толкнул 14-летнего парня в сторону решетки. Пострадавший встал, держась за голову.
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По словам матери пострадавшего, председатель ОСМД едва не убил сына.
"Его счастье, что в запасе было три сантиметра, которые спасли жизнь. Спасибо неравнодушным соседям, врачам "скорой" и полиции", - написала женщина.
Выяснилось, что парень перелезал забор, потому что забыл магнитный ключ от ворот.
Территория, где произошел инцидент, не частная. Рядом многоквартирные дома, у всех один двор. Участники конфликта знакомы около двух лет, добавила женщина.
На Прикарпатье мужчина ударил по голове 13-летнего подростка. Тот случайно попал снежком в его дочь. Инцидент произошел на школьном дворе.
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