Розово-белый партер: в Киеве зацвели уникальные тюльпаны

В Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко в Киеве расцвели редкие тюльпаны разных цветов.
Об этом сообщила пресс-служба ботсада в Facebook.
"В этом году наш партер розово-белый", - говорится в сообщении.
На кадрах видно, что зацвели белые, розово-белые, желтые и фиолетовые цветы. Кроме тюльпанов, в ботсаду цветут также магнолии, вишни и редкие виды яблонь. За несколько недель ожидают цветения сирени.
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В ботаническом саду столицы им. академика Александра Фомина зацвели первые магнолии. Здесь собрана одна из крупнейших коллекций магнолиевых деревьев.
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