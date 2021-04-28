Розово-белый партер: в Киеве зацвели уникальные тюльпаны

В Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко в Киеве расцвели редкие тюльпаны разных цветов.

Об этом сообщила пресс-служба ботсада в Facebook.

Фото: facebook.com/nbg.kiev.ua/

"В этом году наш партер розово-белый", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что зацвели белые, розово-белые, желтые и фиолетовые цветы. Кроме тюльпанов, в ботсаду цветут также магнолии, вишни и редкие виды яблонь. За несколько недель ожидают цветения сирени.

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В ботаническом саду столицы им. академика Александра Фомина зацвели первые магнолии. Здесь собрана одна из крупнейших коллекций магнолиевых деревьев.