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четверг, 06 февраля 2020 16:42

Россиянка пыталась "купить" украинских пограничников

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Россиянка пыталась &quot;купить&quot; украинских пограничников
В аэропорту "Киев" россиянка предлагала взятку пограничникам. Фото: glavcom.ua

В пункте пропуска аэропорта "Киев" россиянка, незаконно ездившая в оккупированный Крым, пыталась "купить" беспрепятственное пересечение границы.

За свой пропуск предлагала $500, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Россиянка неоднократно ездила на ТОТ АР Крым через закрытые пункты пропуска. Когда женщина поняла, что в результате нарушения украинского законодательства пограничники не пропустят, попыталась подкупить их.

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Офицер отдела "Жуляны" на взятку ответил отказом. А женщине запретили въезд на территорию Украины на три года и отправили обратным рейсом.

За 2019-й в Украину не пустили более 7,3 тысячи россиян. В среднем за сутки пограничники отказывают во въезде 20–30 гражданам РФ, на которых сработала база данных о запрете въезда или превышении срока пребывания или в отношении которых удается установить, что они незаконно посещали оккупированные территории.

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