Российский репер- "крымнашист" гастролирует по Украине

Российский рэпер Джиган, который посещал оккупированный Россией Крым, приехал в Украину с концертами. Выступить ему позволили в Киеве и Одессе.

Об этом в Telegram сообщил общественный деятель Сергей Стерненко.

Фото: t.me/s/ssternenko

"Гражданин РФ Денис Устименко-Вайнштейн (настоящее имя Джигана. - Gazeta.ua) в 2015 году незаконно проник на территорию временно оккупированного Крыма и осуществлял там гастрольную деятельность", - написал Стерненко.

Он добавил, что в этом году певец даже участвовал в мероприятии в поддержку оккупации Крыма в Москве.

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"СБУ и пограничники не выполнили требований закона Украины, который предусматривает обязательный запрет въезда для иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории и пересекающих нашу границу вне пунктов пропусков ГНСУ", - уточнил активист.

По информации Стерненка, рэпер якобы может иметь гражданство Украины.

"В таком случае его по закону невозможно не пустить в Украину. Но в его действиях есть состав преступления", - резюмировал активист.

29 апреля этого года российского рэпера Моргенштерна, настоящее имя Алишер Валеев, внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Список опубликовало Министерство культуры и информационной политики Украины.