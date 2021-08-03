Родители приехали спасать сына в ночной клуб и получили от него по пуле

В Василькове Обуховского района Киевской области мужчина устроил стрельбу в ночном клубе. В результате ранил родителей и еще двух человек.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Фото: Нацполиция

Во время отдыха в ночном заведении между стрелком и одним из отдыхающих произошел конфликт. Обидевшись на оппонента, первый позвонил родителям и брату. Сказал, что его бьют и обижают. Родители мужчины сразу приехали на место инцидента и вмешались в ссору.

"Один гость схватил газовый баллончик и направил его в сторону брата оскорбленного парня. Стремясь заступиться за брата, 27-летний мужчина достал из автомобиля пистолет и начал стрелять в толпу. В результате ранения получили родители хулигана и еще двое присутствующих", - говорится в сообщении.

Оружие у злоумышленника изъяли и направили на экспертизу. Стрелка задержали. За содеянное ему грозит до семи лет лишения свободы.

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В Херсонской области мужчина стрелял в родителей из охотничьего ружья во дворе собственного дома. Отец стрелка получил ранение в ногу. Мать заявила, что сын недавно вернулся с заработков. Он стал вести себя странно, был агрессивным.