В ночном клубе произошла перестрелка: есть погибший и пострадавшие

Шестерых пострадавших в результате стрельбы, доставили в больницы. Фото: Pixabay

В городе Даллас, штат Техас, неизвестный мужчина открыл стрельбу в ночном клубе. В результате стрельбы погиб один человек, еще пятеро получили повреждения.

Об этом сообщает Associated Press.

"Стрельба произошла во время драки между двумя компаниями в ночном клубе Pryme", - говорится в сообщении местной полиции.

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Стрелец с места происшествия скрылся.

Шестерых пострадавших в результате стрельбы, доставили в больницы, где впоследствии констатировали смерть одного из них.

В американском штате Джорджия во время стрельбы в трех спа-салонах погибли восемь человек. Еще одна-пострадала.