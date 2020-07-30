Мужчина стрелял из охотничьего ружья в родителей

Фото: Национальная полиция

В с. Велетенское Белозерского р-на Херсонской обл. мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья во дворе собственного дома.

Отец стрелка получил ранение в ногу, сообщили в пресс-службе ГУНП Украины.

Родители пытались уговорить сына бросить оружие. Тот не реагировал.

Выстрелы услышала жительница села и сообщила в полицию. Правоохранители оцепили территорию дома, жителей окрестных домов эвакуировали.

"После почти часа переговоров с преступником полицейским удалось выманить его на улицу, после чего он был задержан КОРДом. Спецоперация прошла без единого выстрела со стороны работников полиции, сам стрелок не пострадал", - рассказали в полиции.

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Пострадавшего госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Мать стрелка сообщила, что сын недавно вернулся с заработков. Он стал вести себя странно, был агрессивным.

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. Ему предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу.

Три человека погибли и один получил ранение в результате перестрелки в американском Сент-Луисе. Все жертвы стрельбы - мужчины. На месте происшествия полиция нашла не менее 40 доказательств.