Резня в зале игровых автоматов: что известно

В зале игровых автоматов произошла резня. Фото: РБК

В одном из столичных залов игровых автоматов "Лото", расположенном в МАФе по улице Галицкой, 13 произошла резня.

Неизвестный мужчина серьезно ранил одного из посетителей и быстро скрылся с места преступления, сообщает "Киев Оперативный".

Работники заведения утверждают, что видели только как потерпевший играл на игровых автоматах, а потом упал и в этот же момент кто-то вышел из МАФа.

На место прибыла бригада медиков и полиция. Пострадавший получил проникающее артериальное ранение в ногу. От полученного ранения он потерял много крови, поэтому его срочно госпитализировали.

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