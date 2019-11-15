Показали мужчину, который устроил в киевском троллейбусе драку с поножовщиной

В Киевском троллейбусе пассажир схватился за нож. Фото: zbroya.info

Вчера в Киеве на улице Вышгородской в ​​троллейбусе во время конфликта один из мужчин достал нож.

Видео с информацией о событиях опубликовали на странице "Киев оперативный" в Facebook

"Прямо в троллейбусе между мужчинами произошел конфликт. Сначала просто слова, потом толкотня, а затем один (тот, что в наручниках) достал нож и начал бросаться на оппонента. На момент драки между мужчинами стояла пожилая женщина с ребенком, которые чудом не пострадали", - дописали в сообщении.

На видео видно, как нападающий в наручниках, лежа на земле, спрашивает у патрульных документы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белорусские хоккеисты подрались с россиянами

Посетители тренажерного зала в Брентвуде, Великобритания, вызвали массовую драку и били друг друга снаряжениями для занятий фитнесом.